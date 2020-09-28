«Потом - суп с котом!»: Путин призвал не откладывать решение проблем, несмотря на сложную ситуацию

Путин: несмотря на сложности, нельзя откладывать решение сложных системных проблем Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета в понедельник, 28 сентября, призвал должностных лиц государства не откладывать на будущее важные и актуальный вопросы.

- Уже в 2021 году по каждой национальной цели должен быть обеспечен качественный, ощутимый результат. Не следует откладывать решение этих сложных системных вопросов на потом. «Сейчас чего-нибудь такое попроще сделает, а потом…». Чтобы не было так, как в народе говорят: потом, суп с котом! Необходимо, чтобы работа продолжалась. Повторюсь, не надо откладывать то, что мы должны сделать сейчас, - подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин отметил, что основные задачи по национальным целям не следует «уводить за границы 2024 года».

Ранее президент России также подчеркнул важность соблюдения мер предосторожности на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией в стране, чтобы не пришлось возвращаться к весенним ограничительным мероприятиям.