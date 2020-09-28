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Политика

Совбез ООН планирует собрать экстренное заседание по Карабаху

Международное сообщество призывает решить конфликт мирным путем
Ксения АНУФРИЕВА
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Совбез ООН планирует собрать экстренное заседание по Карабаху

Совбез ООН планирует собрать экстренное заседание по Карабаху

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет безопасности ООН может завтра собраться на экстренное заседание по ситуации в Карабахе, сообщил источник РИА Новости в понедельник, 28 сентября.

Как сообщал сайт kp.ru, конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе серьезно обострился в минувшие выходные. Стороны противостояния активно обвиняют друг друга в вооруженных нападениях и провокациях, а международное сообщество призывает их решить конфликт мирным путем.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш накануне призвали Армению и Азербайджан прекратить огонь в данном регионе и вернуться за стол переговоров. Он пообещал, что проведет телефонные разговоры с лидерами враждующих стран, чтобы призвать их прекратить бои в Карабахе.