Центробанк продлил срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Центробанк продлил срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир» до 31 декабря текущего года. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщила глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

- Мы видим, что большинство пенсионеров в стране перевели на карту «Мир», они ее активно используют. Тем не менее, еще есть часть граждан, которая по каким-то причинам эту карту не получила. Мы решили продлить срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир» до конца 2020 года, до 31 декабря, - рассказала директор департамента в эфире телевизионного канала «Россия 1».

Напомним, что с октября текущего года пенсии и детские пособия в России будут начисляться только на карту «Мир». В Национальной системе платежных карт сообщили, что нужно подать заявление в Пенсионный фонд по месту регистрации или обратиться в МФЦ с заявлением о смене банковских реквизитов.