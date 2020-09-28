В Армении ввели ограничения на выезд мужчин в возрасте от 18 до 55 лет Фото: EAST NEWS

В Армении ввели ограничения на выезд из государства мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Они могут покинуть страну только с официального письменного разрешения территориальных военкоматов. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщается издание Sputnik Армения, ссылаясь на заявление Комитета гражданской авиации.

- Согласно новому постановлению правительства Армении объявлен призыв лиц до 55 лет. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет разрешается покинуть пределы государства только с письменного позволения территориальных военных комиссариатов, - говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные меры в Армении ввели в связи с военным положением из-за обострения конфликта в Карабахе. По последним данным Армии обороны Нагорного Карабаха, с начала боевых действий в регионе погибли 58 военнослужащих и два мирных жителя, несколько сотен человек пострадали.