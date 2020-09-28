ВОЗ предполагает, что официальные данные по смертности от коронавируса ниже реальных

Официальные данные по смертности от COVID-19 в мире, вероятно, ниже реальных – ВОЗ Фото: REUTERS

Официальные данные по смертности от коронавирусной инфекции в мире, вероятно, ниже, чем реальные показатели. Такое мнение высказал глава программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

- Чтобы успокоить вас: едва ли страны намерено списывают на коронавирус несчастные случаи или другие заболевания. Возможно, эти подсчеты неидеальны. Можно, конечно, предположить, что эти цифры не включают все случаи смертей от коронавируса, - сообщил Майкл Райан в понедельник, 28 сентября, в ходе онлайн брифинга.

Напомним, что по официальным данным института Джона Хопкинса число умерших от коронавирусной инфекции во всех странах мира превысило один миллион человек. С начала пандемии инфекцией в разных странах заразились более 33 миллионов человек.