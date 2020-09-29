Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 29 сентября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

Армия обороны непризнанной республики Нагорный Карабах сбила азербайджанский самолет Ан-2 в районе города Мартуни Фото: EAST NEWS

В Нагорном Карабахе продолжается противостояние Армении и Азербайджана. Сайт kp.ru собрал последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 29 сентября 2020.

Сегодня утром президент Азербайджана объявил частичную мобилизацию в стране на фоне развернувшегося конфликта с военными Армении. Министерство обороны Баку сообщило, что армянская армия потеряла более 550 своих военнослужащих, однако военное ведомство Армении опровергло данную информацию.

Армянский посол в России Вардан Тоганян на Радио «КП» заявил об участии Турции в конфликте в Нагорном Карабахе. Дипломат отметил, что Армения оказалась в совершенно новых геополитических реалиях, поскольку страна НАТО вступила в военные действия на Кавказе и стала одним из главных провокаторов данного столкновения. Он также сообщил, что власти Армении не планируют обращаться в Организацию договора о коллективной безопасности за содействием на фоне обострения ситуации.

В свою очередь турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал власти Армении «прекратить оккупацию земель Азербайджана» и заявил, что Минская группа ОБСЕ неспособна решить карабахскую проблему.

Кремль призвал Азербайджан и Армению немедленно остановить военные действия в Нагорном Карабахе и сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что урегулирование конфликта и последствий нынешнего обострения должно перейти в политико-дипломатическое русло.

Чуть позже вечером Армения предупредила, что применит ракетный комплекс «Искандер», если Турция задействует военные самолеты F-16. Однако пока что это не требуется, а для ликвидации вражеских беспилотников используют имеющиеся на вооружении Еревана системы ПВО.

Сообщалось также, что армия обороны непризнанной республики Нагорный Карабах сбила азербайджанский самолет Ан-2 в районе города Мартуни. Вероятно, обломки этого сбитого военного судна сегодня днем обнаружил вблизи города специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

Завтра Совет безопасности ООН планирует созвать экстренное заседание по Карабаху в формате закрытых консультаций, участие в котором смогут принять лишь 15 стран. Встречу инициировал ряд европейских государств.

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