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Политика

США «уничтожили» российский «Панцирь» во время учений

На учебном полигоне американская армия использовала имитирующие российскую военную технику объекты
Ксения АНУФРИЕВА
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США «уничтожили» российский «Панцирь» во время учений

США «уничтожили» российский «Панцирь» во время учений

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во время учений на полигоне в Аризоне американская армия использовала беспилотники, суперпушки и наземные роботы «для масштабной проверки своих будущих планов ведения войны». Как пишет издание Defense One, для этого США уничтожили несколько имитирующих военную технику противника объектов, в частности, российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь».

Во время первой фазы учений американские спутники определяли месторасположения систем ПВО условного врага, передавали данные наземной станции и на полигон Юма, где находилась рассчитанная на дальность до 70 километров пушка. Цель далее уничтожалась с рекордно небольшой высоты около 91 метра ракетой AGM-114.

Вторая фаза представляли собой уничтожение оставшихся компонентов ПВО противника, а третья предполагала проникновение в занимаемый условным противником район наземных боевых машин Соединенных Штатов.

Российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования «Панцирь» предназначен для защиты объектов от военных воздушных судов, управляемых авиационных снарядов и беспилотников.