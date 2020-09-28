США «уничтожили» российский «Панцирь» во время учений Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во время учений на полигоне в Аризоне американская армия использовала беспилотники, суперпушки и наземные роботы «для масштабной проверки своих будущих планов ведения войны». Как пишет издание Defense One, для этого США уничтожили несколько имитирующих военную технику противника объектов, в частности, российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь».

Во время первой фазы учений американские спутники определяли месторасположения систем ПВО условного врага, передавали данные наземной станции и на полигон Юма, где находилась рассчитанная на дальность до 70 километров пушка. Цель далее уничтожалась с рекордно небольшой высоты около 91 метра ракетой AGM-114.

Вторая фаза представляли собой уничтожение оставшихся компонентов ПВО противника, а третья предполагала проникновение в занимаемый условным противником район наземных боевых машин Соединенных Штатов.

Российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования «Панцирь» предназначен для защиты объектов от военных воздушных судов, управляемых авиационных снарядов и беспилотников.