Украинские следователи не установили заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Украинские следователи, которые занимались делом об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве, так и не смогли установить заказчиков и организаторов преступления. Такая информация содержится в обвинительном акте, зачитанном прокурором в понедельник, 28 сентября, в Шевченковском районном суде.

- Для этого убийства требовалось большое количество исполнителей, поэтому не установленные в настоящее время следствием лица начали искать соучастников для совершения преступления. Находящиеся под следствием Юрий Антоненко, Юлия Кузьменко, Яна Дугарь согласились на участие по личным мотивам для дестабилизации обстановки на Украине, - заявил прокурор, чьи слова цитирует ТАСС.

В акте также говорится, что Павла Шеремета в качестве объекта убийства выбрали в связи с его известностью - убийством именно такого лица можно было достичь значительно более серьезных последствий.

Вину обвиняемый в ходе суда не признали, а также заявили, что не поняли выдвинутых обвинений. В ходе заседания суд продлил арест Антоненко, следующее заседание состоится 8 октября.

Напомним, что журналист Павел Шеремет был убит в Киеве четыре года назад: в его автомобиле сдетонировала взрывчатка. Правоохранители в прошлом году объявили, что подозревают в убийстве Шеремета Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь.