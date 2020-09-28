В Москве за сутки умерли 23 пациента с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве за минувшие сутки скончались еще 23 пациента с коронавирусом. Теперь общее число жертв болезни в столице за все время распространения covid-19 увеличилось до 5 203. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщили в оперштабе. Такое количество смертей из-за вируса за сутки зафиксировано впервые с 15 июля 2020 года.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова в эфире "Радио Комсомольская правда" рассказала, с чем именно связан рост числа заболевших covid-19 в стране. По ее мнению, это связано с началом эпидемиологического сезона, а также с приездом людей из отпусков в родные регионы.

Также главный санитарный врач России напомнила, почему после отдыха туристы по приезде в Россию должны сдать тест на наличие коронавирусной инфекции. Благодаря анализу это поможет путешественникам защитить себя и вовремя выявить болезнь, в случае ее подтверждения, а также оградить окружающих от рисков заражения инфекцией.

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