Азербайджан опроверг сообщения о сбитом самолете в Карабахе Фото: EAST NEWS

Сообщения о сбитом в Нагорном Карабахе самолете ВВС Азербайджана не соответствует действительности. Такое заявление сделали 28 сентября в Минобороны страны.

- Все самолеты азербайджанской армии находятся в строю, - передает сообщение военного ведомства Sputnik Aзербайджан.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента непризнанной республики Нагорный Карабах Ваграм Погосян заявил, что их армия обороны сбила азербайджанский самолет.

- На участке города Мартуни в Нагорном Карабахе был сбит самолет военно-воздушных сил Азербайджана, - сообщил представитель главы государства. Других подробностей и деталей инцидента в ходе боевых действиях он не привел. Позже стало известно, что сбитое воздушное судно - самолет Ан-2.

Напомним, российский Кремль призвал Азербайджан и Армению немедленно остановить военные действия в Нагорном Карабахе и использовать возможность обсудить ситуацию за столом переговоров.