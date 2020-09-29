Во Франции призвали Германию представить доказательства по делу Навального Фото: Александр ГЛУЗ

Германия должна допустить российских врачей к совместной работе по случившемуся с российским оппозиционером Алексеем Навальным, а также представить все имеющиеся доказательства, заявил глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.

- Германия должна представить свои доказательства и допустить российских врачей к совместной работе, - заявил Камбон, пишет "Коммерсант".