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Во Франции призвали Германию представить доказательства по делу Навального

Также французская сторона считает правильным допустить российских врачей к совместной работе
Юлия КЕКОВА
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Во Франции призвали Германию представить доказательства по делу Навального

Во Франции призвали Германию представить доказательства по делу Навального

Фото: Александр ГЛУЗ

Германия должна допустить российских врачей к совместной работе по случившемуся с российским оппозиционером Алексеем Навальным, а также представить все имеющиеся доказательства, заявил глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.

- Германия должна представить свои доказательства и допустить российских врачей к совместной работе, - заявил Камбон, пишет "Коммерсант".

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