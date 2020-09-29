Макрон заявил, что Париж предлагает сделать выводы по делу Навального исходя из объяснений РФ

Франция считает, что выводы по инциденту с российским оппозиционером Алексеем Навальным должны зависеть от того, насколько готова Россия предоставить все необходимые объяснения. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил в ходе пресс-конференции в Вильнюсе.

- Для нас ясно, что это попытка убийства Навального, произошедшая на территории РФ с использованием запрещенного вещества "Новичок", - сказал Макрон.

Также он добавил, что России надлежит "дать объяснения" по этому делу.

Президент Франции признался, что рад улучшению состояния здоровья блогера.