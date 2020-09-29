В России осужденные смогут отбывать наказание в том регионе, где живут родственники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России вступил в силу закон, который позволяет переводить осужденного в исправительное учреждение вблизи его дома или места проживания близких родственников. Соответствующие изменения весной были внесены в Уголовно-исполнительный кодекс РФ.

Согласно закону, теперь появляется возможность отправить осужденного в исправительное учреждение в регион проживания его близкого родственника или перевести гражданина, который уже отбывает наказание в другое учреждение вблизи его места жительства или его близких родственников.

Напомним, к данной категории родственников относятся супруг или супруга, родители, дети, усыновители и усыновленные, родные братья и сестры, а также дедушки, бабушки и внуки.