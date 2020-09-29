Путин раскрыл, как избежать введения ограничений по COVID-19

Владимир Путин
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета в понедельник заявил, что борьба с коронавирусом еще не закончена.
Глава государства раскрыл, благодаря чему можно избежать введения ограничений по covid-19.
- Борьба с эпидемией еще на закончена, она продолжается. Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя. Нужно соблюдать меры предосторожности, чтобы не пришлось возвращаться к чувствительным ограничениям, действовавшим весной, - отметил Путин.