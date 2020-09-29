"Близка к критической": в Счетной палате оценили ситуацию с мусорными полигонами в России

В Счетной палате оценили ситуацию с мусорными полигонами в России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ежегодно россияне выкидывают на 1-2% больше мусора, чем в прошлом году. Если подобное будет происходить в таком же растущем темпе, то уже через 2 года до отказа окажутся заполнены мусорные полигоны в 17 регионах страны, а к 2024-му – еще в 15.

В результате, как говорится в отчете Счетной палаты, ситуация с полигонами и свалками в стране грозит оказаться близкой к критической.

Чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, с прошлого года в России стартовала масштабная мусорная реформа. Благодаря ей в каждом регионе должны создать схему обращения с отходами, чтобы было ясно, куда, когда и как отправится содержимое каждого мусорного бака.

- Поставлена задача перейти к циклической экономике, преобразующей продукты потребления не в отходы, а в ресурсы повторного применения. Это отнюдь никакая не дань моде, а ответ на существующие вызовы, - подчеркнул для kp.ru аудитор Счетной палаты Михаил Мень.

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