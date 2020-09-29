Число жертв коронавируса в мире превысило 1 миллион человек Фото: REUTERS

Во вторник, 29 сентября, общее число жертв коронавируса в мире превысило 1 миллион человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Больше всего летальных исходов специалисты зафиксировали на территории США.

Согласно подсчетам Университета, всего в мире за все время распространения вируса среди населения covid-19 диагностирован у 33 273 720 человек. Выздоровели 23 056 480 заразившихся.

Число жертв болезни - 205 024 человека - зафиксировано в Америке. Общее количество инфицированных в стране увеличилось до 7 147 241. На втором месте по числу жертв находится Бразилия (141 741 умерший, 4 745 464 случая заражения), на третьем - Индия (95 542 смерти и 6 074 702 случая инфицирования).

В России ситуация не такая пугающая. Как сообщают в оперштабе, всего в РФ зарегистрировали 1 159 573 случая заражения вирусом, вылечились 945 920 человек, скончались - 20 385 пациентов.