Эксперты спрогнозировали пик заболеваний COVID-19 в России

В России в самом худшем случае пик по заболеваемости населения коронавирусом случится в ноябре 2020 года. Такое мнение, согласно анализу, представил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

По его словам, нарастание общего число заболевших в стране covid-19 вероятнее всего произойдет через 2-3 недели.

- Наш модельный анализ выявил три возможных сценария. При самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать, самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через 2-3 недели, в худшем случае - пик наступит в начале ноября 2020 года, - рассказал эксперт РИА Новости.