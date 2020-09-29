Экс-министр обороны Украины раскрыл упущенный шанс "взять" Крым Фото: REUTERS

Бывший министр обороны Украины Александр Кузьмук заявил, что Киев якобы упустил возможность сохранить полуостров в составе своей страны.

По его мнению, установить контроль над ситуацией можно было еще в 2014 году. Об этом он заявил телеканалу "112 Украина". Кузьмук также раскритиковал работу своего преемника Игоря Тенюха.

Напомним, историческое воссоединение Крыма с Россией состоялось в марте 2014 года. Тогда по итогам референдума, проведенного на полуострове после госпереворота на Украине, жители Крыма сами сделали выбор в пользу РФ. По словам Владимира Путина, вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно. Однако с украинской стороны продолжают всплывать "шансы взятия полуострова" и "возможности решения проблем с питьевой водой в Крыму".