Последние новости на утро 29 сентября 2020: Минобороны Армении заявило о наступлении Азербайджана в Карабахе

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 29 сентября 2020 года: Вооруженные силы Азербайджана начали наступление в Нагорном Карабахе. Об этом заявил представитель Минобороны Армении Арцун Ованнисян в посте на Фейсбуке. По его словам, противник предпринял широкомасштабное наступление на участке долины реки Аракс и на участке Матагис–Талиш. Тем временем, Минобороны Нагорно-Карабахской республики сообщило, что за два дня боевых действий погибли 84 военных в зоне карабахского конфликта. Президент непризнанного государства Араик Арутюнян заявил, что республике стоит быть готовыми к длительным боевым действиям. По его мнению, по итогам двух дней боев ни одна из сторон не получила тактического преимущества.

В России со вторника, 29 сентября, вступает в силу закон, который позволяет переводить осужденного в самое ближайшее исправительное учреждение (при наличии мест) к его дому или месту проживания близких родственников - жен и мужей, бабушек и дедушек, детей и внуков, а также родных братьев и сестер.

Число жертв коронавируса в мире превысило 1 миллион человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Больше всего жертв болезни - 205 024 человека - в США. Там общее количество инфицированных увеличилось до 7 147 241. На втором месте по числу жертв находится Бразилия - 141 741 умерший, на третьем - Индия с 95 542 смертями.

Тем временем, эксперты спрогнозировали пик по заболеваемости коронавирусом в России. Они составили три возможных варианта: при самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать, самый вероятный сценарий: пика РФ достигнет через 2-3 недели, худшей случай - пик наступит в начале ноября.