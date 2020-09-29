"Тампа" обыграла "Даллас" и завоевала Кубок Стэнли. Фото: инстаграм tblightning

Хоккейная команда "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Даллас Старс" в шестом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и во второй раз за свою историю завоевала Кубок Стэнли. Об этом сообщается в посте в инстаграме команды.

Матч завершился всухую, со счетом 2:0 в пользу "Тампы". Решающее противостояние завершилось со счетом 4:2.

Шайбы в ворота соперников посчастливилось забросить канадцу Брэйдену Пойнту (13 минута) и американцу Блейку Коулману (28 минута). Также во время матча отметился и российский форвард американской "Тампы" Никита Кучеров. Он успешно выполнил результативную передачу в эпизоде с первым голом.

Напомним, в 2019 году в плей-офф "Тампа" поочередно обыграла "Коламбус" (счет в серии 4-1), "Бостон" (4-1) и "Нью-Йорк Айлендерс" (4-2). Первый раз в истории Кубок Стэнли был завоеван спортсменами 16 лет назад, в 2004 году.