Роспотребнадзор: почти 25 миллионов россиян сделали прививку от гриппа Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько человек в России уже успели сделать прививку от гриппа в 2020 году.

Как сообщается на сайте ведомства, общее число, тех, кто решил привиться, превышает 24,6 миллиона граждан.

- Во всех субъектах страны проводится вакцинация граждан от гриппа. В настоящее время в РФ против гриппа привито более 24,6 миллиона человек, что составляет 16,8% от общей численности населения России, - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в 2020 году вакцинацию в России будут проводить даже раньше, чем в прошлые годы. Прививка от гриппа поможет избежать опасного заболевания, которое без контроля и лечения уносила жизни миллионов людей. Каждый год вакцинироваться могут все желающие, но есть определенные категории, кому данная прививка обязательна - работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, дети, пожилые старше 60 лет.