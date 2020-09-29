Генсек ООН назвал число жертв коронавируса "ошеломляющим"

Генсек ООН указал на особую жестокость пандемии COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь Организации объединённых наций Антониу Гутерреш назвал ошеломляющим количество погибших людей от коронавируса - во вторник, 28 сентября, оно превысило отметку в один миллион человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 7:29 мск, в мире от заражения COVID-19 скончались уже 1 миллион 867 человек.

- Наш мир достиг страшного рубежа: пандемия COVID-19 унесла жизни одного миллиона человек. Это ошеломляющая цифра, - заявил Гутерреш.

Генсек ООН также отметил, что людей убивает в том числе дезинформация, распространяемая о коронавирусе. Гутерреш призвал всех соблюдать меры предосторожности вплоть до получения миром вакцины от COVID-19: соблюдать дистанцию, мыть руки и носить маски.

По состоянию на 29 сентября число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 33 282 969. Лидерами по числу заразившихся остаются США, где выявили 7,1 миллиона заражений, Индия с шестью миллионами случаев болезни и Бразилия, где этот показатель достиг 4,7 миллиона.