Россияне назвали желаемый уровень зарплаты

15,3% россиян для нормальной жизни требуется 100 тысяч рублей Фото: "КП" Архив

Треть россиян заявили, что для нормального уровня жизни им необходимо зарабатывать более 50 тысячи рублей в месяц. Так ответили 31,2% участников опроса, проведённого финансовой онлайн-платформой Webbankir.

При этом четверти опрошенных (25%) для нормальной жизни надо 70-100 тысяч рублей в месяц, а 22,6% достаточно 35-50 тысяч рублей. В более чем 100 тысячах рублей в месяц нуждаются для нормальной жизни 15,3% россиян, а 5,4% хватило бы 20-35 тысяч рублей. Уровень дохода в 20 тысяч рублей в месяц оказался достаточным лишь для 0,5% опрошенных, передаёт РИА Новости.