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Политика

Американские бомбардировщики отработали "атаку" на Калининградскую область

Оказалось, что перехваченные над Балтикой самолёты ВВС США имитировали удары по российскому анклаву
Ася КУЗНЕЦОВА
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Бомбардировщики США отработали «удары» по Калининграду

Бомбардировщики США отработали «удары» по Калининграду

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Причиной полётов бомбардировщиков ВВС США около Калининградской области оказалась отработка "ударов" по российскому региону.

Ранее в Национальном центре управления обороной Российской Федерации сообщили, что российский истребитель Су-27 перехватил над Балтийским морем два бомбардировщика США B-52H во время приближения к граница России.

Издание Forbes сообщило, что самолёты США вылетели 23 сентября с базы Военно-воздушных сил Великобритании и облетел круг над российским анклавом, в том числе и над так называемым Сувалкским коридором, который разделяет Калининградскую область и Беларусь. Издание отмечает, что самолёты не нарушили воздушное пространство России.

Армия и безопасность