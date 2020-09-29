Американские бомбардировщики отработали "атаку" на Калининградскую область

Бомбардировщики США отработали «удары» по Калининграду Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Причиной полётов бомбардировщиков ВВС США около Калининградской области оказалась отработка "ударов" по российскому региону.

Ранее в Национальном центре управления обороной Российской Федерации сообщили, что российский истребитель Су-27 перехватил над Балтийским морем два бомбардировщика США B-52H во время приближения к граница России.

Издание Forbes сообщило, что самолёты США вылетели 23 сентября с базы Военно-воздушных сил Великобритании и облетел круг над российским анклавом, в том числе и над так называемым Сувалкским коридором, который разделяет Калининградскую область и Беларусь. Издание отмечает, что самолёты не нарушили воздушное пространство России.