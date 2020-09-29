Каникулы осенью 2020 в Москве: школьники не учатся с 5 по 18 октября

Осенние каникулы для школьников начнутся 5 октября и продлятся до 18 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение продлить каникулы для школьников до двух недель. Обычно осенние каникулы длятся одну неделю. Все учащиеся московских школ будут отдыхать с 5 по 18 октября.

Мэр отметил в заявлении на своём сайте, что принял подобное решение из-за роста простудных заболеваний и выявленных заражений коронавирусом, а также с учётом рекомендации санитарных врачей.

Дистанционных занятий во время каникул не будет. Детские сады и дошкольные группы продолжат работать по расписанию.

- Очень прошу родителей разъяснить детям, что каникулярное время лучше всего провести дома или на даче. А если выходить гулять – то во двор или ближайший парк. Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте, - призвал Сергей Собянин.

Он также обратил внимание на важность ограничения социальных контактов и подчеркнул, что дети остаются значительной частью заражённых коронавирусом, причём часто бессимптомно. Поэтому дети и подростки, заразившиеся вне дома, могут передать вирус взрослым и пожилым членам семьи, для которых он будет протекать гораздо тяжелее.

- Давайте используем каникулы как возможность снизить динамику заболеваемости и сохранить наше здоровье, - обратился к москвичам мэр столицы.