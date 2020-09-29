Безработных россиян обучат ведению бизнеса
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Россиян, которые потеряли работу во время пандемии коронавируса, предложили обучить ведению бизнеса. Инициатива принадлежит Минэкономразвития.
В ведомстве приводят цифры: безработица в 2020 году достигла рекордных показателей в 4,8 млн человек. Чтобы занять хотя бы часть людей, разработан проект «Вовлечение в предпринимательство».
После обучения россияне смогут открыть свое дело, получить пособие на старт бизнеса, а также рассчитывать на дальнейшее сопровождение.
Планируется, что по итогу прохождения обучения появится более тысячи малых организаций, которые откроют слушатели курса, пишет газета «Известия».
В департаменте Минэка, ответственном за программу, подчеркнули, что обучение будет бесплатным. Пилотные курсы запустят в 15 субъектах, среди которых Смоленская и Владимирская области, Краснодарский и Пермский края, Калининград и Чувашия. Если эксперимент покажет себя положительно, то его расширят на всю страну.
Тем временем предприниматели предпенсионного и пенсионного возраста могут получить поддержку российских властей. Для них предложили ввести налоговые льготы и субсидировать ставки по кредитам для бизнеса, сообщает телеканал "360".