Безработных россиян обучат ведению бизнеса Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Россиян, которые потеряли работу во время пандемии коронавируса, предложили обучить ведению бизнеса. Инициатива принадлежит Минэкономразвития.

В ведомстве приводят цифры: безработица в 2020 году достигла рекордных показателей в 4,8 млн человек. Чтобы занять хотя бы часть людей, разработан проект «Вовлечение в предпринимательство».

После обучения россияне смогут открыть свое дело, получить пособие на старт бизнеса, а также рассчитывать на дальнейшее сопровождение.

Планируется, что по итогу прохождения обучения появится более тысячи малых организаций, которые откроют слушатели курса, пишет газета «Известия».

В департаменте Минэка, ответственном за программу, подчеркнули, что обучение будет бесплатным. Пилотные курсы запустят в 15 субъектах, среди которых Смоленская и Владимирская области, Краснодарский и Пермский края, Калининград и Чувашия. Если эксперимент покажет себя положительно, то его расширят на всю страну.

Тем временем предприниматели предпенсионного и пенсионного возраста могут получить поддержку российских властей. Для них предложили ввести налоговые льготы и субсидировать ставки по кредитам для бизнеса, сообщает телеканал "360".