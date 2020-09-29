В России сменился богатейший человек страны

Председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин возглавил список богатейших людей России по версии Forbes. Состояние главы Новолипецкого Металлургического Комбината оценивается в 22,7 миллиарда долларов.

Второе место в рейтинге занял возглавлявший список ранее глава и бенефициар горно-металлургической компании "Норникель" Владимир Потанин. Он владеет 22,3 миллиарда долларов.

Третьим в списке оказалась семья Сулеймана Керимова - владельцы золотодобывающей компанией "Полюс". Их состояние издание оценивает в 21 миллиард долларов.