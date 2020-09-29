Россияне стали скупать маски, перчатки, имбирь и лимон

Спрос на маски, перчатки, имбирь и лимон начал расти Фото: Мария ЛЕНЦ

Россияне снова стали скупать маски, перчатки, имбирь и лимон. Данные товары пользуются повышенным спросом, а вот гречку, консервы и туалетную бумагу, как в случае с первой волной коронавируса, больше не сметают с прилавков.

Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» подсчитал, что спрос на маски с 1 по 27 сентября вырос на 37%, а цена на них сократилась на 18% - до 87 рублей.

В это же время перчатки покупали на 47% чаще, платили за них на 2% меньше – 102 рубля.

Запасались имбирем на 85% чаще, а лимоном – на 71%. При этом цены на лимоны, в отличие от имбиря, сократились.

Эксперты связывают подобный спрос с наступлением сезона простуд. В пользу этой версии говорит и то, что спрос на антисептики не вырос, а наоборот – число покупок снизилось на 17%, а средний чек упал на 39%, до 215 рублей.

В беседе с «Известиями» аналитики «Платформы ОФД» отметили, что спрос на маски и перчатки фиксируется регулярно и носит цикличный характер. Как правило их закупают в дни авансов и зарплат, то есть, в начале и в середине месяца.

Тем временем власти Москвы и Подмосковья уже дали рекомендации жителям старше 65 лет не выходить на улицу без лишней необходимости. Эта же рекомендация актуальна для беременных женщин.

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