У Юрия Башмета подтвержден коронавирус

Юрий Башмет госпитализирован с коронавирусом. Фото: Пресс-служба РКА

Известный дирижер Юрий Башмет госпитализирован в одну из столичных больницу. Он вместе с супругой обратился за помощью к врачам, после появления симптомов, соответствующих коронавирусной инфекции.

Медики доставили семейную пару в отделение и провели все необходимые тесты. Диагноз коронавирус подтвердился.

Известно, что у дирижера сильнейшая одышка, развивается пневмония, сообщает Пятый канал.

В связи с этим под вопросом большой концерт Юрия Башмета, который был намечен на 4 октября. Выступление было запланировано на площадке парка Зарядье. Пока организаторы не предприняли никаких действий, инструкций для зрителей, купивших билеты, не поступало.

Врачи тоже крайне осторожно дают прогнозы по состоянию 67-летнего пациента. В силу возраста он находится в группе повышенного риска.

Накануне власти Москвы и Подмосковья рекомендовали жителям старше 65 лет не выходить на улицу без лишней необходимости. Эта же рекомендация актуальна для беременных женщин. Крупные компании переводят сотрудников на удаленку.