Британец подал в суд на Минобороны страны после унижений в армии из-за русского происхождения

В Великобритании военнослужащий, родившийся в России, подал в суд на Министерство обороны страны, заявив о дискриминации и унижениям из-за его русских корней, сообщает The Telegraph.

Глеб Стешов переехал в Великобританию семьёй, когда ему было 13 лет. Он принял решение стать военнослужащим из-за "чрезмерной благодарности" стране. Во время прохождения службы в армии его постоянно унижали, заставляли петь русские песни для старших по званию и постоянно спрашивали, почему он не стал служить в российской армии.

Стешов также рассказал, что ему отказали в должности переводчика с русского языка Разведывательного корпуса из опасений, что тот станет "российским шпионом". Военные, по заявлениям Стешова, сфальсифицировали результаты экзамена на знание языков и не дали ему пройти тестирование ни по русскому, ни по английскому языкам.