Курс евро поднялся выше 93 рублей впервые с января 2016 года

Курс евро впервые с января 2016 года поднялся выше 93 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс евро на Мосбирже 29 сентября на 10:14 (мск) поднялся до 93 рублей и продолжает расти.

Рубль продолжает сдавать позиции к главным зарубежным валютам на фоне дешевеющей нефти.

Согласно данным Московской биржи евро перешел отметку 93,07 рубля и обновил рекордное значение, зафиксированное в январе 2016 года.

В свою очередь американская валюта выросла на 66 копеек, показав значение 79,74 рубля.

Мосбиржи сообщает, что рублевый индекс поднялся на 0,55% — до 2943,24 пункта. Индекс доллара РТС опустился на 0,32% — до 1163,1 пункта.

Нефть марки Brent во вторник подешевела на 0,84% — заняв позицию в 42,51 доллара за баррель.

Специалисты отмечают, что мировые цены на нефть опускаются в связи с возможным введением новых карантинных ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. По официальным данным, предоставленным Университетом Джонса Хопкинса, с момента начала пандемии в марте 2020 года SARS-CoV-2 заразились уже более 33 миллионов человек, число жертв коронавируса превысило один миллион.