Академик РАН рассказал, при каких симптомах нужно вызывать врача

Академик объяснил, когда нужно вызывать врача на дом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обезопасить себя и окружающих от риска заражения коронавирусом можно, если своевременно обратиться к врачу. Ведущий инфекционист, советник директора по научной работе Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев рассказал, когда необходимо обращаться за помощью медиков.

«Если человек все же заболел, а температура поднялась выше 38 градусов, вызывайте врача. Так же обратиться к врачу необходимо, если у человека появились симптомы простуды после возвращения из-за рубежа. В этом случае он обязательно должен сделать тест, а если заболел - потребуется сдать анализы и всем, кто был с ним в контакте», - цитирует эксперта «Российская газета».

Также академик добавил, что в осенний период важно защитить себя и от других типов вируса. Именно поэтому Малеев посоветовал всем сделать прививку от сезонного гриппа.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число заразившихся коронавирусом в мире за неделю выросло более чем на два миллиона. При этом 38% новых случаев заражения приходится на Северную и Южную Америку, пишет сайт argumenti.ru.