«Синие ведерки» предложили ужесточить наказание за пьяные ДТП Фото: Алексей ФОКИН

Активисты движения «Синие ведерки» предложили ужесточить наказание для водителей, которые совершают ДТП в пьяном виде. Помимо лишения свободы необходимо ввести крупный штраф для виновника аварии, сумма выплат может колебаться от 2 до 3,5 миллионов рублей.

В случае же, если за горе-автомобилистом числятся неоднократные грубые нарушения ПДД, то необходимо рассматривать их как отягчающие обстоятельства.

Общественники приводят в примеры громкие ДТП последних месяцев: авария с Михаилом Ефремовым, рэпером Эллеем (Эльмин Гулиев). Или дело «пьяного» мальчика, сбитого насмерть в июле 2019 года в Кировской области. Только после обращения в Генпрокуратуру родители смогли добиться подвижек в расследовании, пишет RT.

Информация про эти ДТП оказалась в Сети потому, что виновники – известные люди. Тех, кто просто проходит по сводкам ГИБДД, в разы больше.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддерживает инициативу «Синих ведерок».

- Если у водителя было несколько серьезных грубых нарушений до аварии, суд должен это учитывать. Речь должна идти именно о серьезных нарушениях: пьянка за рулем (даже если истек срок административной ответственности, год спустя считается, что лицо не привлекалось), переезды железной дороги в неположенном месте, выезд на встречную полосу с целью обгона, превышение скорости более чем на 80 км/ч, проезд на красный свет. Всё это суды должны учитывать при вынесении приговора, — сказал «Известиям» парламентарий.