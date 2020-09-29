"Людей нет, звучит сирена": Появилось видео с улиц города в Карабахе

В Мартакерте звучит сирена воздушной тревоги Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц опубликовал видео с улиц города Мартакерт в Нагорном Карабахе во время воздушной тревоги.

Журналист отметил, что Мартакерт находится близко к линии соприкосновения.

- Сейчас здесь звучит сирена воздушной тревоги. <...> Людей на улицах нет. Здесь, конечно, атмосфера намного напряжённее, чем в столице - Степанакерте, - рассказал Александр Коц.

Напомним, столкновения между Вооружёнными силами Армении и Азербайджана начались утром 27 сентября. Минобороны Армении сообщило, что Азербайджан начал атаку обстрелом населённых пунктов и о том, что армянским военным удалось уничтожить танки противника.

Минобороны Азербайджана назвало свою операцию "контрнаступательной". В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил о полной поддержки действий Азербайджана в отношении Армении.