Москва и Минск нашли понимание в вопросе цены на газ

Как стало известно во вторник, 29 сентября, накануне представители Белоруссии и России обсудили ряд важных моментов, среди которых не только дорожные карты, но и цена на газ в 2021 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как стало известно во вторник, 29 сентября, накануне представители Белоруссии и России обсудили ряд важных моментов, среди которых не только дорожные карты, но и цена на газ в 2021 году. Посол Белоруссии в России Владимир Семашко не раскрыл детали соглашения, но заявил, что снижение цены на газ будет поэтапным.

"Скорее всего, какой-то шаг будет уже с 1 января 2021 года. Рынок, думаю, уже можно создать с 1 января 2022 года", - цитирует Семашко РИА Новости.

Сообщается также, что Минск рассчитывает на то, что Москва в ближайшее время прояснит сроки получения кредита на $1,5 млрд.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Россия и Белоруссия достигли предварительных соглашений по цене нефти и газа ещё в начале сентября во время встречи премьера Михаила Мишустина со своим коллегой Романом Головченко в Минске. Однако вопрос снижения стоимости тогда оставался открытым.