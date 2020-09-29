Губернатор Василий Орлов и глава «Газпрома» Алексей Миллер подписали программу газификации Амурской области до 2026 года

Губернатор Василий Орлов и глава «Газпрома» Алексей Миллер подписали программу газификации Приамурья до 2026 года.

Губернатор Приамурья Василий Орлов и глава «Газпрома» Алексей Миллер подписали программу газификации региона до 2026 года. Голубое топливо придет в 5 муниципалитетов Амурской области: Благовещенск, Циолковский, Свободный, Благовещенск и Магдагачинский районы. На газ перейдут около 5 тысяч домовладений и 22 котельные. «Газпром» вкладывает в проект 2 млрд. 145 млн. рублей.

Сейчас уровень газификации в регионе практически равен нулю. За эти годы он вырастет до 11,6%. До 2025 года компания построит в области 7 километров газопроводов-отводов, 99 километров межпоселковых и 24 внутрипоселковых газопроводов. По мнению главы Приамурья Василия Орлова, старт газификации региона даст мощный импульс для развития экономики и улучшит качество жизни людей.

- Подписание программных документов - исторический момент и для Амурской области, и для страны в целом, который позволяет дать старт газификации еще одного региона России, - подчеркнул Василий Орлов. - Газ – это повышение качества жизни людей, развитие нашей экономики. В рамках программы предусмотрено строительство внутригородских и внутрипоселковых газопроводов, что даст возможность газифицировать объекты ЖКХ, а также промышленные и сельхозпредприятия. Рост газификации с 0 % до практически 12% - это очень хороший показатель. Всего же в газификацию региона за это время будет направлено около 6 миллиардов рублей.

Газ для Амурской области будет поставляться по магистральному трубопроводу «Сила Сибири».

- Амурская область – наш стратегический партнер на многие годы вперед, - отметил глава «Газпрома» Алексей Миллер. - Это обусловлено завершением строительства газопровода «Сила Сибири». Без сомнения, этот газопровод является основой газификации Амурской области. Объем финансирования программы на 2021-2025 годы со стороны «Газпрома» будет в 1,5 раза больше, чем все те средства, которые компания направила на газификацию Амурской области до сегодняшнего дня.

Переход мазутных котельных на газ позволит снизить тариф для потребителей на 15%. Кроме того, газификация существенно улучшит экологию в городах и поселках. После перевода на газ котельных, расположенных в двух муниципалитетах региона, экономия на покупке топлива составит более 50 млн в год. Планируется, что уже следующий отопительный сезон в Циолковском начнется на газе. В конце 2021 года голубое топливо придет в город Свободный, в 2023 году – в Благовещенск.

Уже сегодня в Приамурье реализуется ряд крупных «газовых» инвестпроектов, например, строительство Амурского газоперерабатывающего завода и смежного с ним газохимического комплекса, а также метанольного завода мощностью 1 млн тонн. Объем вкладываемых в экономику области инвестиций с учетом Амурского газоперерабатывающего завода превышает 1,6 трлн. рублей. Кроме того, «Газпром» реализует в регионе социальные корпоративные программы. В прошлом году компания начала строительство пяти физкультурно-оздоровительных комплексов.