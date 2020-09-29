Эксперты спрогнозировали, ждать ли осенью жестких ограничений из-за коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Введут ли новые ограничения из-за роста заболеваемости по коронавирусу? Таким вопросом сегодня задается почти каждый.

Эксперты высказали свое мнение на этот счет. По оценкам аналитика Центра экономических исследований Агаси Тавадяня, сегодняшний рост показателей по заболеваемости связан с тем, что еще в августе увеличилось количество проводимых тестов на заболевание. 34 региона показывают уверенное снижение показателей.

- Весной был более резкий рост, и рост был по всей стране. Сейчас ситуация не такая резкая. Но она может меняться из-за активного передвижения людей, - рассуждает эксперт в беседе с ОТР.

Но никаких жестких ограничений, по его мнению, введено не будет, так как это приведет к огромным финансовым потерям.

Строгая изоляция для 80% населения страны грозит огромными экономическими потерями.

Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов связывает рост заболеваемости с возвращением людей из отпусков, началом нового учебного года, пренебрежением мерами безопасности. Многие отказываются от масок, без опасения посещают места массового скопления людей.

Ученый уверен, что полученный опыт во время первой волны даст россиянам понимание, как себя вести. Если люди снова начнут носить маски и перчатки, держать дистанцию, то никаких ограничительные меры будут не нужны.