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Армения заявила о начале применения оружия широкого радиуса поражения в Карабахе

В армянском Минобороны такой шаг назвали вынужденным
Ася КУЗНЕЦОВА
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе продолжается с 27 сентября

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе продолжается с 27 сентября

Фото: REUTERS

В Министерстве обороны Армении заявили, что начинают применять вооружения "широкого радиуса для уничтожения живой силы, движимого и недвижимого имущества, военной техники на больших площадях" в Нагорном Карабахе.

- Минобороны предупреждает, что армянские ВС вынуждены использовать средства огневого поражения и военную технику широкого радиуса для уничтожения живой силы, движимого и недвижимого имущества, военной техники на больших площадях, - заявила официальный представитель ведомства Шушан Степанян в своём Facebook.

Она также пояснила, что использование такого вида оружия стало необходимым из-за применения военными Азербайджана тяжёлых огнемётных систем, установок "Смерч" и крупнокалиберной артиллерии, что выводит масштабы боевых действий "на новый уровень".

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе