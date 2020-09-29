Коронавирус у Юрия Башмета: что известно о состоянии здоровья артиста

Юрий Башмет заразился коронавирусом, но чувствует себя хорошо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О том, что выявлен коронавирус у Юрия Башмета, стало известно во вторник, 29 сентября. В пресс-службе Русского концертного агентства рассказали о состоянии здоровья артиста.

"У маэстро Башмета подтверждена коронавирусная инфекция. На данный момент Юрий Абрамович проходит лечение и чувствует себя хорошо, он с нетерпением ждет момента, когда снова сможет выйти на сцену и встретиться с любимой публикой", - сказал собеседник агентства ТАСС.

В Русском концертном агентстве также уточнили, что в связи из-за болезни маэстро не сможет принять участие в турне Всероссийского юношеского симфонического оркестра (ВЮСО). Юрия Башмета за дирижерским пультом заменит эквадорец Фредди Кадена.

Напомним, 1 октября коллектив выступит в филармонии Санкт-Петербурга филармонии, 2 октября - в Казани, 4 октября - в московском концертном зале "Зарядье".

Народному артисту СССР Юрию Башмету исполнилось 67 лет. Он является лауреатом Государственной премии СССР и четырех Государственных премий Российской Федерации, также он награжден почетной премией Grammy.