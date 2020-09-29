Эксперт рассказал о ценах на нефть до конца осени

Аналитики сделали прогноз по ценам на нефть Фото: REUTERS

Несмотря на пандемию коронавируса и ограничительные меры, которые вводят отдельные государства, цены на нефть остаются стабильными, иногда даже растут. Однако в дальнейшем карантинные меры все же могут серьезно повлиять на динамику цен. Такое мнение выразила аналитик по товарным рынкам Оксана Лукичева.

«Динамика цен на нефть этой осенью будет зависеть от вводимых карантинных мер, а также реакции населения на эти меры», - цитирует эксперта «Российская газета».

Аналитик объяснила, что из-за снижения спроса на нефтепродукты цены могут снизиться, однако если карантинные меры будут не очень жесткими, то возможен и рост котировок в связи с сезонным увеличением потребления. При этом Лукичева считает, что второй вариант более вероятен.

Добавим, ранее аналитики отметили, что из-за роста числа заболевших коронавирусом в мире курс доллара в октябре может вырасти. Аналитик Александр Купцикевич отметил, что не исключает, что американская валюта в следующем месяце подорожает до 80 рублей, передает «Свободная пресса».

При этом, утром 29 сентября курс евро обновил свой максимум, превысив отметку в 93 рубля. Эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев выразил мнение, что такой курс является пределом.

«Конец вот этого роста курса евро по отношению к рублю в данном случае — пределы, на мой взгляд, они уже близки. Даже если не близки, то они уже достигнуты. Рост должен остановиться, я думаю, тут должен включаться Центральный банк, и тогда мы увидим коррекцию рубля по отношению к паре валют», — цитирует Беляева RT.