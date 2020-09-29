Путин рассказал о ситуации с транспортным сообщением между Россией и Белоруссией

Восстановление транспортного сообщения между Россией и Белоруссией будет способствовать развитию региональных и культурных обменов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник президент РФ Владимир в видеообращении к участникам VII Форума регионов Белоруссии и России заявил, что восстановление транспортного сообщения между Россией и Белоруссией будет способствовать развитию региональных и культурных обменов.

"Сейчас предпринимаются усилия по нормализации прерванного карантином транспортного сообщения между Россией и Белоруссией. Рассчитываю, что это послужит активизации прямых межрегиональных обменов по всем направлениям, станет важным шагом к возобновлению полномасштабных контактов в культурно-гуманитарной сфере", - сказал глава государства, сообщает ТАСС.

Путин отметил, что страны уже сотрудничают в вопросах борьбы с коронавирусом. Президент России напомнил, что республика Белоруссия станет первой страной, получившей вакцину от коронавируса, разработанную российскими учеными центра имени Гамалеи. После того, как президент России заявил о разработанной вакцине, 27 государств прислали заявку на приобретение «Спутник V».