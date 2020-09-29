"Этому надо положить конец": Посол Азербайджана рассказал, почему началось обострение в Нагорном Карабахе

Посол Азербайджана сделал заявление в эфире радио КП. Фото: Артём Геодакян / ТАСС

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль заявил в эфире Радио "Комсомольская правда", что конфликту между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе давно надо положить конец.

- Все говорят о проблеме сложите оружия. 20% азербайджанской территории, 7 районов, оккупированы соседним государством. И все 26 лет вторым пунктом было освобождение территории. Но поймите - территории оккупированы, вот корень всех проблем. Так было всегда. Военные конфликты периодически вспыхивают. Это - ползучая война, она идет 26 лет. Надо положить этому конец. Руководство Армении во главе с Пашиняном, чем уничтожают переговорный процесс. Последнее противостояние - тоже было с армянской стороны, - заявил посол в беседе с Радио Комсомольская правда. Фрагмент беседы приводит сайт KP.ru.