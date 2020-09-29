Называйте как хотите: Посол Азербайджана ответил на вопрос, началась ли война в Карабахе

Для азербайджанской стороны война в Нагорном Карабахе - это освобождение оккупированных территорий, заявил в эфире Радио "Комсомольская правда" посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль.

- Для нас это - освобождение окупированных территорий. Мы должны освободить их. Называйте эти действия как хотите, - передаёт сайт KP.ru фрагмент заявления посла.

Дипломат также рассказал, что территория, где находится дом его семьи в Нагорном Карабахе, разрушена.

- Я сейчас не могу вернуться в дом моего отца, который находится на этой территории. Там все разрушено и заминировано!, - поделился Полад Бюльбюль.