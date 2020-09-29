Ни одна азербайджанская бомба не упала на территории Армении, заявил посол

Ни одна азербайджанская бомба не упала на территории Армении, заявил Полад Бюльбюль Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 29 сентября, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе. Он отметил, что ВС страны не использовали ни одна бомбу для нанесения удара по стороне противника.

«Ни одна азербайджанская бомба не упала на территории Армении», - приводит сайт KP.ru слова посла, сказанные в эфире Радио "Комсомольская правда".

Он подчеркнул, что власти страны видят необходимость положить конец боевым действиям.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило об обстреле вооруженными силами Армении своих населенных пунктов на линии соприкосновения в Карабахе. Ведомство сообщило, что в результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных.

Минобороны Армении в свою очередь сделало заявление о том, что Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" со стороны Азербайджана.

Обе страны ввели военное положение и мобилизацию.

Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности и отметили необходимость провести мирные переговоры.

Вооруженный конфликт двух стран длится уже более 30 лет.

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