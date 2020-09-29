Посол Азербайджана опроверг присутствие наемников в Нагорном Карабахе

Во вторник посол Азербайджана в России прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе Фото: Борис КУДРЯВОВ

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль заявил в эфире Радио "Комсомольская правда", что сообщения о присутствии наёмных военных из Турции в Нагорном Карабахе ложны.

- Появление турецких наемников в Карабахе - это фейк армянской стороны, - приводит сайт KP.ru слова посла.

Ранее посол заявил в эфире Радио КП, конфликту между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе давно надо положить конец.

Он также добавил, что "никто не хочет, чтобы текла кровь" и отметил, что конфликт следует урегулировать мирным путём, а власти Азербайджана готовы к переговорам.

Дипломат также заявил, что на территорию Армении не упала ни одна бомба вооружённых сил Азербайджана.

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