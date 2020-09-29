Посол Азербайджана: «Никто не хочет, чтобы текла кровь»

Власти Азербайджана готовы к переговорам, чтобы избежать кровопролития Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 29 сентября, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы в эфире радио «Комсомольская правда» обсудил с журналистами kp.ru ситуацию в Нагорном Карабахе.

«Никто не хочет, чтобы текла кровь», - сказал представитель азербайджанской стороны, отметив, что вопрос может быть решен мирным путем. Власти Азербайджана готовы к переговорам, чтобы избежать кровопролития.

Напомним, что в воскресенье, 27 сентября минобороны Азербайджана заявило об обстреле ВС Армении своих территорий на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных.

Минобороны Армении в свою очередь сделало заявление, что Азербайджан начал боевые действия в районе Карабаха.

Власти обеих стран ввели военное положение и мобилизацию.

Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали участников вооруженного конфликта к сдержанности.

Территориальные разногласия, приведшие к военному противостоянию между Арменией и Азербайджаном, начались в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов вышли из-под контроля Азербайджана.

Разногласия длятся уже более 30 лет.

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