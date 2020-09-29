Турция заявила о готовности поддержать Азербайджан в Нагорном Карабахе

МИД Турции выразил желание и готовность поддержать Азербайджан в вооруженном конфликте против Армении в Нагорном Карабахе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 29 сентября, МИД Турции выразил желание и готовность поддержать Азербайджан в вооруженном конфликте против Армении в Нагорном Карабахе.

«Турция готова поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя», — сказал глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

Он также отметил, что любое нападение на населенный пункт Азербайджана равнозначно нападению на населенный пункт Турции, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже говорил о том, что в случае необходимости вооруженные силы страны готовы будут поддержать Азербайджан в военном конфликте против Армении, но подчеркнул, что урегулировать разногласия мирным путем было бы лучшим решением.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Согласно данным представителей ведомства, есть погибшие среди гражданских и военных.

В ответ Минобороны Армении заявляло, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении.

Военное положение и мобилизация объявлены и в Армении, и в Азербайджане.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года. Тогда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Переговоры о мирном урегулировании конфликта ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе. Сопредседателями группы являются Россия, США и Франция.

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