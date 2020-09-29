В России занято почти 90% всех коек для заражённых коронавирусом

Врачи призывают жителей страны не испытывать систему здравоохранения и максимально соблюдать все меры профилактики Фото: REUTERS

В России заняты 115 из 129 тысяч коек для заражённых коронавирусом пациентов, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Он также отметил, что число коек может быть увеличено при необходимости.

Кузнецов отметил в беседе с ТАСС, что в начале эпидемии коронавируса в России к приёму пациентов с COVID-19 было готово 50 тысяч коек, а на пике заболеваемости Минздрав смог расширить коечный фонд страны до 184 тысяч коек. Когда ежесуточное число заболевших стало снижаться, часть коек была переведена в резерв, чтобы возобновить плановый приём пациентов и оказание помощи по профилю.

В Минздраве подчеркнули, что врачи призывают россиян не испытывать систему здравоохранения и соблюдать все необходимые меры профилактики против заражения коронавирусом, в том числе ношение масок, соблюдение дистанции от других людей и мытьё рук.