Песков оценил переговоры Светланы Тихановской с Эмманюэлем Макроном

Кремль прокомментировал встречу Макрона с Тихановской Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков ответил журналистам, как в Кремле отнеслись к прошедшей встрече лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской и президента Франции Эмманюэля Макрона.

- Президент Франции встретился с гражданкой Белоруссии, в данный момент по-другому мы оценивать не можем. Это право и президента Франции, и этой гражданки Белоруссии, - заявил пресс-секретарь российского президента.

Песков отметил, что Кремль уважает право на подобные переговоры и предположил, что Макрон поддерживает "эту гражданку Белоруссии".

- Мы это так воспринимаем, - отметил Песков.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что президент Макрон провёл встречу со Светланой Тихановской во время свего визита в столицу Литвы. После встречи Тихановская рассказала, что Макрон поддерживает белорусов и он пообещал сделать все возможное, чтобы помочь в организации переговоров по ситуации в Беларуси.